Résumé de la semaine 36 du 5 au 9 juillet 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence - Maxime et Salomé refusent que Kelly se dénonce. Maxime décide d'endosser le costume du tricheur mais Teyssier n'est pas dupe et le provoque en duel pour le faire chanceler. Avec un grand retour, cette semaine : le retour du corbeau. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1