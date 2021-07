Résumé de la semaine 37 du 12 au 16 juillet 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : La famille Teyssier est victime de plusieurs menaces par un corbeau. Un bouton de la jupe de Ludivine est par ailleurs retrouvé à l'infirmerie qui a été saccagée. En menant l'enquête, Gaétan réalise que ses sœurs sont effectivement les responsables des attaques contre Teyssier et tente de les dissuader d'opérer à nouveau. Elles font leurs excuses publiques contrairement à Elodie leur complice, qui remet en cause le comportement de Teyssier à son égard durant l'année.