Résumé de la semaine 39 du 26 au 30 juillet 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : L'accident de voiture était-il prémédité ? En tout cas, Maxime est persuadé que François a volontairement déposé la vipère dans la voiture. Excédée par l'ambiance de l'hôtel, Salomé plie bagage et rompt avec Maxime qui ne l'écoute plus. Informé par ce dernier, Pierre retrouve Salomé à l'Institut et lui révèle qu'il est son père. Une information qu'elle finit par partager à François.