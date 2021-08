Résumé de la semaine 42 du 16 au 20 août 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : Louis fait chanter Clotilde pour récupérer sa place de chef au Double A. La cheffe Armand œuvre dans l’ombre pour saboter les services de Théo. Ne supportant plus la situation, elle décide d’avouer son infidélité à Guillaume. Hors de lui, ce dernier s’en prend physiquement à Joachim. Teyssier propose un dilemme à Louis, il devra choisir entre Charlène ou le Double, mais le jeune homme décide de privilégier son couple. Pour Claire, leur faire la guerre est contre-productif et suggère à Teyssier un compromis : offrir à Louis une place dans le jury du concours d’entrée de l’Institut. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.