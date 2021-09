Résumé de la semaine 44 du 30 août au 3 septembre 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : L’incendie a considérablement touché les voies respiratoires d’Eliott. A l’Institut, les pompiers retrouvent sur les lieux une bougie à moitié consumée. 1 heure avant l’incendie, Tom Zen a publié une vidéo tournée dans l’internat où l’on aperçoit la bougie. Ni une ni deux, Greg débarque en cours et l’agresse devant tout le monde ! On retrouve également près du foyer de l’incendie un foulard bleu. Myriel convoque alors tous les élèves de 2ème année pour voir si tout le monde possède son foulard. Deva a aperçu Lionel récupérer un foulard dans la lingerie avant le rendez-vous. Confronté par la direction, il nie en bloc. Cependant ses pulsions reviennent subitement en plein cours et alertent Greg. Il le surprend plus tard en train de brûler du bois dans le parc à l’aide d’un chalumeau. Greg comprend que son ami est le véritable responsable de l’incendie qui a failli tuer son mec ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.