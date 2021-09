Résumé de la semaine 45 du 6 au 10 septembre 2021

La semaine passée dans Ici tout commence : Lionel se confie à Greg sur ses pulsions pyromanes, qui comprend qu’elles ont repris à cause de l’anniversaire de la mort de sa mère. Hortense et Célia mènent l’enquête après avoir observé la marque de brûlure sur la jambe de Stéphane. Elles découvrent un groupe crée contre lui sur les réseaux sociaux en 2018, suite à l’incendie de son appartement. Alors que les accusations commencent à se porter sur son père, Lionel dit la vérité à Eliott. Ce dernier rompt avec Greg, ne comprenant pas comment il peut défendre son ami. Lionel est pris d’une nouvelle crise et met le feu à l’économat. Pour éviter que son fils n’en subisse les conséquences, Stéphane se dénonce à sa place à Myriel ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.