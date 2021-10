Résumé de la semaine 48 du 27 septembre au 1er octobre 2021

La semaine dernière dans ITC – Les accusations d’Ambre à l’encontre de Maxime les emmènent dans le bureau de Teyssier. Elle l’accuse d’avoir pris une photo d’elle nue et de l’avoir envoyé aux trois promos de l’Institut. Il réussit à convaincre Salomé et ses amis de son innocence. Mais ce n’est pas gagné pour le reste, Ambre organise une manifestation « MAJOR HARCELEUR, MAJOR PROTEGE ». Pleine de désillusion, Ambre tente de se suicider. La vérité éclate à la suite de messages échangés entre Ambre et Solal. Maxime a eu une relation qui a mal fini avec la sœur d’Ambre et cette dernière a voulu se venger. Les mensonges d’Ambre ne s’arrêtent pas là et Maxime parvient à retrouver Jade, la sœur d’Ambre. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.