Résumé de la semaine 49 du 4 au 8 octobre 2021

Maxime retrouve Jade et découvre qu’elle a tenté de se suicider après leur histoire. Elle lui demande de garder le secret et de ne pas dénoncer Ambre. Salomé la dénonce auprès de Teyssier. Ambre se retrouve alors coincée par Teyssier qui l’oblige à dire toute la vérité. Mais Maxime prend l’initiative de tout expliquer en vidéo. Teyssier laisse une dernière chance à Ambre pour rester à l’Institut et elle remporte le défi. Quant à Salomé, elle décide de rompre avec Maxime. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.