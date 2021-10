Résumé de la semaine 50 du 11 au 15 octobre 2021

Après avoir tout dévoilé sur son déni de grossesse et son lien avec Naël. L’histoire de Marta ne semble pas cohérente. Rose et Constance se posent des questions et la soupçonne de mentir. Elle finit par tout avouer à son frère Joachim puis à Rose. Elle a menti car elle est malade, elle est atteinte d’endométriose et risque de ne jamais pouvoir avoir d’enfant. Théo réagit très mal. Tout rentre dans l’ordre, Naël est sur le point de partir avec l’assistante social jusqu’au moment où il est introuvable, quelqu’un l’a enlevé… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.