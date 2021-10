Résumé de la semaine 51 du 18 au 22 octobre 2021

L’enlèvement de Naël inquiète tout l’Institut. Les accusations se tournent rapidement vers Jasmine dont le secret éclate. Elle commence par tout révéler à Rose et Marta puis à la gendarmerie au moment où Naël est emmené à l’assistante sociale. Mais une question apparait : qui est son père ? Le comportement suspect de Jasmine met Elliot sur une piste. Et Greg apprend qu’il est le père de Naël, il n’en croit pas ses oreilles. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.