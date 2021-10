Résumé de la semaine 52 du 25 au 29 octobre 2021

Greg a découvert qu'il est le papa de Naël, ce qui a bousculé beaucoup de choses pour lui. Il a eu du mal à l'accepter et ses parents s'en sont mêlés. Ils ont tenté de récupérer Naël. Mais Greg a pris ses responsabilités. Il refuse que ses parents emmènent Naël et promet à Jasmine d'être là maintenant. Depuis toujours, il ne parvient pas à pardonner à sa mère pour tout le mal qu'elle lui a fait mais il y arrive enfin en lisant son livre de soin.