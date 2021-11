Résumé de la semaine 53 du 1 au 5 novembre 2021

Deva dévoile son secret à Ambre. Elle réussit enfin à lui raconter tout ce que le chef Simony lui a fait subir. Mais elle ne peut pas le dénoncer de peur de se faire expulser. Ambre veut l'aider et tente de piéger Simony. Mais Clotilde finit par tout apprendre et décide de se charger elle-même de cette histoire. Mais rien n'arrête le chef Simony qui a déjà une nouvelle proie en vue…