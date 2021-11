Résumé de la semaine 54 du 8 au 12 novembre 2021

Jérémy avait raison de se méfier de Simony. Ce dernier profite d’un cours de cuisine particulier pour agresser Célia. Mais totalement sous le choc, la jeune fille fait un malaise sur le champ. Après son agression, elle ne se souvient plus de rien. Petit à petit, des souvenirs atroces lui reviennent. Elle ne perd pas une minute et le dénonce à la direction de l’Institut. Grâce à son témoignage et à celui de Clotilde, Simony est viré de l’Institut. Mais le pire arrive avant son départ, Simony est mort… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.