Résumé de la semaine 55 du 15 au 19 novembre 2021

Une enquête pour homicide agite l’institut. Le capitaine Brassac est bien décidé à trouver le coupable. Mais Clotilde va tout faire pour protéger son fils et lui éviter la prison. Olivia ouvre enfin les yeux sur son ex-mari et reconnait s’être trompée sur lui depuis le début… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.