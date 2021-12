Résumé de la semaine 57 du 29 au 3 décembre 2021

Les injections de botox ont été fatales pour Charlène et l’ont conduite à l’hôpital. Elle finit par avouer que Laëtitia lui a fait ces injections. Teyssier est révolté et prêt à tout pour venger sa fille. Quant à Théo et Louis, ils imaginent un plan pour faire accuser Laetitia, en vain… Mais Teyssier, lui, a toujours un coup d’avance ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.