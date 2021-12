Résumé de la semaine 60 du 20 au 24 décembre 2021

Eliott se reprend en main et décide de parler à sa mère. Il veut se laisser une chance de la retrouver, mais tout n'est pas si facile pour lui. Il ne se sent pas encore prêt à faire face à son père. Visiblement l'esprit de Noël est la solution à tous les problèmes. Le père d'Eliott regrette son comportement et demande pardon à son fils !