Résumé de la semaine 62 du 3 au 7 janvier 2022

Maxime et Teyssier découvrent le mensonge de Louis pour prendre la tête de l'Institut. Mais ce dernier a plus d'un tour dans son sac et propose un marché risqué à Teyssier. Celui de remporter le concours pour prendre la direction de l'Institut. Le concours de la meilleure école de cuisine va être l'occasion pour les binômes de régler de nombreuses trahisons.