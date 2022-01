Résumé de la semaine 63 du 10 au 14 janvier 2022

Les épreuves de concours de la meilleure école de cuisine s’enchaînent à l’Institut. Le talent de Maxime impressionne le chef Sarran qui lui fait une proposition exceptionnelle, à condition qu'il gagne la compétition. Mais les binômes concurrents font tout pour déstabiliser l’équipe de Maxime et du chef Teyssier... Et les résultats du concours tombent ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.