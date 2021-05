Résumé de l'épisode 143 du mercredi 19 mai 2021

Dans les épisodes précédents : Eliott est jaloux de la complicité entre Greg et Lilian. Dans une vidéo en direct, Mehdi accuse Teyssier de l'avoir viré à cause de sa maladie. Marianne Delcourt arrive à l'Institut avec une bonne nouvelle : un protocole expérimental pourrait sauver Mehdi ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.