Résumé de l'épisode 148 du mercredi 26 mai 2021

Dans les épisodes précédents : Lisandro et Anaïs sont plus complices que jamais. Mehdi réussit à achever son dessert signature... du moins c'est ce qu'il croit. Teyssier et sa mère ont échafaudé ce mensonge pour qu'il daigne enfin se ménager.