Résumé de l'épisode 169 du jeudi 24 juin 2021

Dans les épisodes précédents : Kelly culpabilise d'avoir saboté le gâteau de Lionel et décide de se rattraper. Antoine et Claire interrogent Marta sur l'incident de Noël et la mettent mal à l'aise. Teyssier révèle être atteint d'une sclérose en plaques pour les dissuader de révéler l'histoire du baiser.