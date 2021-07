Résumé de l'épisode 174 du jeudi 1er juillet 2021

A l’Institut, c’est la stupéfaction générale lorsque Teyssier annonce les étudiants éliminés. Alice confronte Laetitia et ne sait plus qui croire. La présence d’Esteban complique la relation Anaïs – Lisandro. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.