Résumé de l'épisode 183 du mercredi 14 juillet 2021

Dans les épisodes précédents : Jérémy et Célia décident d'un commun accord de mettre un terme à leur histoire. Gaétan découvre que ses soeurs sont à l'origine des attaques contre Teyssier. Ce dernier accepte de passer l'éponge si Ludivine et Louane viennent lui présenter leurs excuses. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.