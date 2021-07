Résumé de l'épisode 184 du jeudi 15 juillet 2021

Dans les épisodes précédents : Maxime et Salomé veulent postuler dans le restaurant de Sylvie pour observer sa relation avec son mari. Avec la complicité d'Elodie, Ludivine et Louane continuent de s'en prendre à Teyssier. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.