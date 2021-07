Résumé de l'épisode 187 du mardi 20 juillet 2021

Dans les épisodes précédents : Marta présente son grand frère Joachim, venu prêter main forte à la construction du pop up. Maxime et Salomé refusent de quitter leur stage. Sylvie prétend avoir été dérobé par sa fille pour l'obliger à quitter son établissement. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.