Résumé de l'épisode 192 du mardi 27 juillet 2021

Dans les épisodes précédents : Le pop-up de Théo est un succès et fait de l'ombre au Double A. Malgré l'avis de Salomé, Maxime continue les recherches pour retrouver son père. Ne supporte plus son attitude, elle décide de rompre. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.