Résumé de l'épisode 200 du vendredi 6 août 2021

Dans les épisodes précédents : Clotilde craque et couche avec Joachim. Théo est promu chef du restaurant AA. Les parents Teyssier s’opposent à la relation entre Charlène et Louis. Ce dernier promet de tout faire pour récupérer son poste. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.