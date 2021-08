Résumé de l'épisode 207 du mardi 17 août 2021

Dans les épisodes précédents - Au double A, des clients se plaignent de la qualité des plats, Théo est mis en porte-à-faux. Célia et Ambre se rapprochent. Eliott prend une grande décision malgré l’avis de Célia et Hortense. Ici Tout Commence, tous les jours à 18h30 - Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.