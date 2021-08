Résumé de l'épisode 211 du lundi 23 août 2021

Dans les épisodes précédents : Joachim est remercié par Guillaume et quitte l’Institut. Claire découvre que Salomé a inscrit Kelly en douce au concours de l’Institut. La cheffe Guinot retrouve la jeune fille et l’informe qu’elle sera interdite d’entrée à son épreuve ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.