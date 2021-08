Résumé de l'épisode 212 du mardi 24 août 2021

Dans les épisodes précédents : Rose et Antoine retrouvent un bébé abandonné dans la serre de l'Institut. Et si sa mère était une des candidates du concours ? Les jurés sont bluffés par le plat de Kelly Rigault. Teyssier promet qu'elle va se planter à l'épreuve de pâtisserie.