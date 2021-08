Résumé de l'épisode 213 du mercredi 25 août 2021

Dans les épisodes précédents : Lionel appréhende le futur diner d'anniversaire de la mort de sa mère, cérémonie qu'il n'a jamais appréciée. Lors de l'épreuve de pâtisserie, Teyssier interdit l'usage du four à Kelly. A l'issue du concours, cette dernière ainsi qu'Ambre et Solal sont ex-aequo à la 19ème place. Une ultime épreuve aura lieu pour n'en garder que deux…