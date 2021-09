Résumé de l'épisode 219 du jeudi 2 septembre 2021

Dans les épisodes précédents : Teyssier et Constance continuent de s’opposer à la relation entre Louis et Charlène. Lionel commence à être suspecté d’être le responsable de l’incendie. Son père veut intégrer l’Institut en tant que vigile, pour l’empêcher de passer à l’acte à nouveau. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.