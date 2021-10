Résumé de l'épisode 244 du jeudi 7 octobre 2021

Marta s'occupe beaucoup de Naël en ce moment et s'attache de plus en plus à lui. Elle adore le garder ! Mais Rose lui annonce qu'une nouvelle famille d'accueil vient le chercher vendredi prochain…