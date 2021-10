Résumé de l'épisode 245 du vendredi 8 octobre 2021

La situation est compliquée entre Salomé et Maxime. Elle ne comprend pas comment il a pu aider Ambre pendant toute une nuit pour qu’elle reste à l’Institut. Salomé se sent vulnérable et décide de le quitter. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.