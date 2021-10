Résumé de l'épisode 253 du mercredi 20 octobre 2021

C’est encore tendu entre Salomé et Maxime. Ambre essaie de rattraper le coup mais c’est sans compter sur Louis qui n’arrange pas les choses, loin de là ! Salomé en veut toujours beaucoup à Maxime et ne comprend pas pourquoi il continue à parler à Ambre. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.