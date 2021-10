Résumé de l'épisode 254 du jeudi 21 octobre 2021

Le sujet « Ambre » est encore difficile pour Salomé, elle n’arrive pas à la supporter et lui en veut affreusement de lui avoir volé Maxime. Elle se sent abandonnée. Du coté de Jasmine, elle a du mal à jongler entre son fils et ses cours. Elle fait une crise en cuisine et laisse subitement Naël à Clotilde sans prévenir ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.