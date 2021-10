Résumé de l'épisode 256 du lundi 25 octobre 2021

L'enquête de Mehdi et Hortense sur le passé du chef Landiras a fait quelques dégâts. Ce qui a poussé le chef Landiras à démissionner de l'Institut. Medhi en est responsable et Teyssier lui ordonne de tout faire pour le faire revenir à l'Institut.