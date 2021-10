Résumé de l'épisode 258 du mercredi 27 octobre 2021

La situation est encore ambiguë entre Gaëtan et Stella. Elle ne reste pas insensible à leur baiser de la dernière fois. Ce qui rend leurs séances de sport de plus en plus déstabilisantes. Ce qui n'a pas échappé à Ludivine qui a bien remarqué qu'il se passait quelque chose de bizarre entre eux…