Résumé de l'épisode 260 du vendredi 29 octobre 2021

Rose propose à Jasmine, Greg et Eliott de s'installer dans l'appartement de fonction de l'Institut pour s'occuper tous les trois de Naël. Mais cette proposition n'est pas vraiment au goût de Teyssier. Manque de bol, Rose est en partie la propriétaire de l'Institut et ne lui laisse pas le choix !