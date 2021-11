Résumé de l'épisode 261 du lundi 1 novembre 2021

Depuis qu’ils ont emménagé avec Jasmine et Naël, le rythme est dur à tenir pour Greg et Eliott. Ils sont épuisés et en manque de sommeil. Alors que Jasmine, elle, pète la forme ! Elle a même organisé un emploi du temps avec les tours de garde de Naël. C’est le début d’une nouvelle vie pour eux ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.