Résumé de l'épisode 263 du mercredi 3 novembre 2021

L’histoire entre Gaëtan et Stella continue, ils n’arrivent pas à lutter contre leur attirance. Mais Noémie se doute de quelque chose, Gaëtan n’est plus pareil avec elle en ce moment… Comment cette histoire va-t-elle se terminer ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.