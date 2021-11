Résumé de l'épisode 264 du jeudi 4 novembre 2021

Alors que Gaëtan se fait une entorse en tombant, il propose à Stella de le remplacer à l’Institut pour donner ses cours de sport. Le courant passe extrêmement bien entre les deux, on ne peut plus les séparer ! Ils en oublient même de se cacher pour s’embrasser ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.