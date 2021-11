Résumé de l'épisode 267 du mardi 9 novembre 2021

Teyssier prend Zacharie sous son aile et veut tout faire pour qu'il retrouve sa créativité. Il ne lui laisse pas le choix de venir vivre chez lui et imagine un plan diabolique : faire revenir son ex à l'Institut pour que sa créativité refasse surface !