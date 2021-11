Résumé de l'épisode 268 du mercredi 10 novembre 2021

Le secret de Gaëtan et Stella devient de plus en plus difficile à cacher. Ludivine est même obligée de mentir à Noémie pour les couvrir. Après les révélations de Célia, Simony nie tout en bloc et l’accuse de mentir. Mais le témoignage de Clotilde va tout changer. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.