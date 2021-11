Résumé de l'épisode 269 du jeudi 11 novembre 2021

C'est le « demi-versaire » de Naël ! Il faut absolument fêter ça ! Eliott et toute la bande s'affairent à décorer l'appartement pour cette journée super importante ! Mais Greg n'est pas dans cette optique et trouve la décoration beaucoup trop girly pour son petit garçon.