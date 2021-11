Résumé de l'épisode 270 du vendredi 12 novembre 2021

La nouvelle famille de l'Institut se porte à merveille. L'heure est à la fête pour eux, Naël vient d'avoir 6 mois ! Simony n'a pas survécu à son opération et ses derniers mots sont troublants. La gendarmerie continue son enquête et doit déterminer les circonstances exactes de sa mort.