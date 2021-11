Résumé de l'épisode 273 du mercredi 17 novembre 2021

Solal et Ambre ont inventé un alibi pour que Célia puisse sortir de garde à vue. Lorsque Olivia l’apprend, elle est bien décidée à faire tomber Célia. Mais elle s’attaque à la mauvaise personne… Jérémy ne peut plus tenir et fini par tout lui avouer ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.