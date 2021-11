Résumé de l'épisode 274 du jeudi 18 novembre 2021

Les provocations de Louis réveillent les doutes de Charlène sur ses complexes. Elle déteste son regard ! Olivia a enfin ouvert les yeux sur son ex-mari et décide de ne pas dénoncer Jérémy. Mais le capitaine Brassac est prêt à tout pour élucider son enquête et boucle l’Institut : plus personne ne passe sans l’accord des gendarmes. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.