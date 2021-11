Résumé de l'épisode 275 du vendredi 19 novembre 2021

Jasmine préfère fixer les limites dès le début avec Eliott, Naël ne peut pas avoir de deuxième papa ! Charlène se sent incomprise et complexe énormément sur son physique mais les commentaires haineux qu'elle reçoit n'arrangent pas la situation.