Résumé de l'épisode 281 du lundi 29 novembre 2021

En cuisine, Maxime et Salomé sont sous pression pour le menu de Noël. Ils se font remonter les bretelles par Teyssier qui en a marre de leurs histoires. Laëtitia découvre que tout son matériel a disparu et Charlène pourrait bien être mêlée à tout ça…